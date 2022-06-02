Под оккупированным Мелитополем российские военные разбились на авто, которое было украдено у украинцев.

Об этом сообщает местный телеграм-канал «Риа – Мелитополь». По данным журналистов, автокатастрофа случилась по дороге из Мелитополя в Приазовье.

«Орки ехали в красном ворованном джипе», - говорится в сообщении.

В результате ДТП двое оккупантов погибли, еще трое находятся в тяжелом состоянии. Их госпитализировали в военный госпиталь в Мелитополь, который разместился на базе бывшего детского санатория рядом с медгородком.

Также сообщается, что российские захватчики уже настолько расслабились в оккупированном им городе, что уже в тапочках бегают за пивом в ларьки.

Тем временем в оккупированном Энергодаре проходит ротация российских военных. Командованию стали известны случаи «привыкания русских солдат к местному населению и проявления сострадания». Вместо россиян командиры пригнали военных из «ЛДНР». По словам местных, новоприбывшие ведут себя гораздо агрессивнее.

Добавим, что по словам законного мэра Мелитополя Ивана Федорова, за три месяца оккупациирашисты похитили около 500 мирных жителей. Также он рассказал, что в городе продолжают действовать партизаны, которые ликвидируют российских солдат.

Напомним также, что на днях в Мелитополе прогремел взрыв, после которого гауляйтер Галина Данильченко попросилась в отставку.

Также сообщалось об еще одном взрыв в Мелитополе и последующей перестрелке.

Кроме того Politeka.net писала об украинке, которая ждала прихода "русского мира", завыла от жизни в оккупации.