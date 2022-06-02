Мировые триллеры о пришельцах, которые так любила снимать Америка, сбылись в самом жутком и абсурдном своем варианте.

Об этом в своем блоге рассказывает журналист Александр Невзоров.

"Утром 24 февраля пришельцы высадились на планете Земля. Эти пришельцы из прошлого - из мира лаптей, крови и затоптанных сапогами маленьких стран. Пришельцы безжалостны - они ненавидят этот мир и не расположены его беречь.

Количество трупов в украинской войне не пугает их, а вдохновляет. Им мало 100 тысяч убитых и мало уничтоженных городов.

Они пострашнее пришельцев из фильма "День независимости" - те просто стреляли, ломали, поджигали, но хотя бы не делали ТВ-программ и шоу для аудитории из 140 миллионов человек.

Сейчас шевеля своими пятью щупальцами, пришелица Скабеева возвестила миру, что их "операция" на планете Земля закончилась провалом и поэтому они, пришельцы, объявляют человечесокой цививлизации мировую войну.

Пришельцы сообщили о начале третьей мировой, попутно обозвав канцлера Германии "ублюдком". Чтобы никто не забывал, кто сейчас на планете главный и кто имеет право кого называть "ублюдком".

Поскольку эти пришельцы врут всегда, ручаться за серьезность угрозы сложно, но они так искренне любят убивать, что эту угрозу все же следует принять во внимание", - рассуждает Александр Невзоров.

Напомним, оккупанты уничтожают инфраструктуру Украины ради одной цели: в Минобороны раскрыли план кремля.

Как сообщала Politeka, в Бундестаге "разнесли" Шольца через Украину.

Также Politeka писала, что в Минобороны назвали слабые места армии рф.