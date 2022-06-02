Рф все еще способна оказывать мощное сопротивление из-за колличества оружия, потому ВСУ будет тяжело.

Как сообщает Politeka.net, мы приближаемся к определенному рубежу – сто дней войны в Украине. Возникают закономерные вопросы о том, что дальше, когда может закончиться война. На этот вопрос попытался ответить полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов в эфире "Радио Свобода".

Олег Жданов считает, что поставки западного вооружения Украине не всегда отвечают ожиданиям, поэтому "горячая" фаза войны может затянуться до конца 2022 года. Решающим фактором для скорейшего завершения боев станет западное оружие.

"Горячая фаза войны будет длиться несколько месяцев. Судя по тому, что западное оружие опаздывает (это основное оружие, которое нам нужно), то горячая фаза может длиться и до конца 2022 года. А потом уже будут менее интенсивные бои", - пояснил военный эксперт.

Он также прогнозирует, что если поставки оружия Украине будут запущены, и к середине лета ВСУ получат его в достаточных объемах, то во второй половине лета украинская армия сможет начать контрнаступление. Вместе с тем военный аналитик предупредил о том, что рф все еще способна оказывать мощное сопротивление из-за колличества оружия, потому ВСУ будет тяжело.

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