Беларусь перебрасывает бронетехнику под границу с Украиной - замечен эшелон из 50 единиц техники.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", которая отслеживает действия и перемещения российских и белорусских военных по территории Беларуси.

Так, согласно сообщению, 1 июня в Гродненский район, на железнодорожных станциях "Коробчицы" и "Свислочь" шла техника, среди которой: 37 единиц БМП, 5 ЗРК 9К33М3 "Оса", 2 Урала, БРДМ-2, БТС-4, 2 единицы основ для ЗРК "Оса" под тентом.

«Вся техника принадлежит ВС РБ, на многих из машин можно заметить опознавательный знак - красный квадрат», - говорится в сообщении.

2 июня эшелон выехал из Гродно и был замечен по направлению в Брест.

Также уточняется, что ранее эту технику использовали для укрепления границы с Украиной в Гомельской области. Другая, более меньшая часть техники, использовалась для усиления границы с Польшей.

«Теперь ее перевозят в направлении Бреста», - отмечают в мониторинговой группе.

Добавим, что ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что на Волынском и Полесском направлениях продолжается переоснащение отдельных подразделений вооруженных сил республики беларусь современными образцами вооружения и военной техники. Угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны сохраняется.

Также сообщалось, что секретарь СНБО Данилов ответил, сможет ли Украина отбить атаку из Беларуси.

Также сообщалось, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель прервала молчание - что она думает о войне рф против Украины.