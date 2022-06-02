Как сообщает Politeka.net, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов заявил, что война Украины против россии переходит к следующей фазе. Такой комментарий прозвучал в эфире телемарафона.

По его словам, российские оккупанты не имеют успеха на тех направлениях, где пытаются вести штурмовые действия. Эксперт подчеркнул, что война перешла в позиционную, а Вооруженные силы Украины остановили атаки противника.

Олег Жданов отметил, что фронт постепенно стабилизируется. Штурмовые действия российских войск продолжаются только в Северодонецке и на Бахмутском направлении.

В то же время на Херсонском направлении мы пытаемся вести атакующие действия по позициям врага и фактически провести контрнаступательные действия. Но пока темп снизился и там фактически позиционная война и обмен артиллерийскими ударами.

Жданов обратил внимание на то, что в этот период Украине важно как можно быстрее получить необходимое вооружение от международных партнеров. Ведь со стабилизацией фронта мы переходим к следующему этапу войны – это позиционная война и так называемая оперативная пауза, когда обе стороны нуждаются в перегруппировке.

"Самое главное не проиграть эту гонку. Рф попытается создать резервы, а мы будем пытаться как можно быстрее получить вооружение и начать формирование группировки войск для контрнаступления", – подчеркнул Олег Жданов.

Напомним, что войска Беларуси на границе переоснащают современным вооружением и техникой.

Как сообщала Politeka, оккупанты после разгрома на Северском Донце изменили тактику.

Также Politeka писала, что британская разведка рассекретила планы оккупантов.