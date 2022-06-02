Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, раскрыв неизвестные подробности происходящего в Северодонецке Луганской области.

«Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно «сдав» город. Сейчас российское командование пребывает в шоке. Они уже отрапортовали про взятие СД, когда наши войска нанесли жёсткий встречный контрудар и сейчас мочат московских товарищей в мясо - не смотря на их превосходство в авиации и артиллерии», - сообщил Арестович.

По словам представителя ОП, в Северодонецке идут очень тяжелые бои – российское командование бросает все наличные силы на удержание Северодонецка.

«Заметьте, уже не на захват - на удержание! Наши реально рвут сейчас противника, как львы, не смотря на его огневое превосходство. Появились первые пленные из состава российских войск. Но не всем так повезло. Битва не окончена. Наши рвут, рвут, рвут», - заявил советник главы ОП.

Добавим, в то же время Генштаб ВСУ сообщает, что на Северодонецком направлении оккупанты продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск.

Так, вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары в районах населенных пунктов Устиновка и Боровское. Кроме того, вблизи Боровского противник вел штурмовые действия, успеха не имел.

Также известно, что в бомбоубежищах под заводом «Азот» в Северодонецке находится около 800 человек. По словам главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, оккупанты не прекращают обстрел завода.

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