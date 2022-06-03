За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито пять атак врага, уничтожено 5 танков, три артиллерийских системы, две боевые бронированные машины.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Также сообщается, что с целью удержания рубежей обороны оккупанты усиливают передовые позиции за счет перемещения резервов на вероятные направления выдвижения подразделений Сил обороны.

Отдельные подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии на Попаснянском направлении понесли значительные потери - не менее 50% личного состава, вооружения и техники.

Также сообщается, что личный состав противника деморализован - это обусловлено постоянным переносом сроков их ротации.

«Это приводит к отказам личного состава от участия в боевых действиях», - говорится в сводке Генштаба.

Между тем стало известно, что за 100 дней войны в Луганской области разбито более 400 км дорог, 70 школ и 50 садиков, 33 больницы и 237 амбулаторий.

Об этом рассказал председатель Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Сегодня все это уничтожено вражеской артиллерией, а ангиографы, аппараты УЗИ и КТ вывозятся в «народную республику». Они устанавливают свою власть, унижая настоящих патриотов, и снимают ролики с предателями Украины. Но мы становимся только сильнее! Ненависть к врагу и вера в нашу Победу делают нас несокрушимыми", - подчеркнул Гайдай.

Напомним, Алексей Арестович рассказал о ловушке для оккупантов в Северодонецке.

Также Politeka.net писала, что артиллерию рф на территории Украины можно полностью уничтожить за неделю-две - эксперт рассказал, как это будет.

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