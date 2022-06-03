Враг страдая от системных контратак наших подразделений, подтянул и разгружает на железной дороге, в 40 км от Херсона 27 единиц БМП-1. Об этом сообщили в сводке ОК "Південь" в Facebook.

При этом отчаянная попытка рашистов восстановить утраченное положение в районе Николаевки на Херсонщине, успеха не имела. Тогда по нашим позициям было нанесено два авиационных удара. К счастью, обошлось без потерь. При массированном обстреле рашистами Нововоронцовки ранены двое гражданских.

В течение дня Николаев обстрелян трижды: утром-системами залпового огня, днем и вечером - тяжелой ствольной артиллерией. Повреждены 2 многоэтажки, четыре частных дома и хозяйственные постройки, поражены водопровод и газопровод, утечки газа и угрозы населению нет.

В результате вражеских обстрелов один человек погиб на месте, еще одного – госпитализировали. Но спасти жизнь пострадавшему не удалось. Также известно еще о двух раненых.

Во время попытки осуществить воздушную разведку на Николаевщине метко сбит очередной "Орлан-10" противника.

Напомним, что оккупанты двинули в сторону Кривого Рога.

Как сообщала Politeka, что известно о состоянии президента рф, данные американской разведки.

Также Politeka писала, что белорусские войска активничают на границе, новые подробности.