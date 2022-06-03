Руководство Китая хочет расширить помощь России, не нарушая западных санкций, и установило ограничения на то, что оно будет делать.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на проинформированные источники.

По данным журналистов, Москва по крайней мере дважды оказывала давление на Пекин с просьбой предложить новые формы экономической поддержки.

Собеседники издания отказались раскрывать особенности запросов России, но один из чиновников сообщил, что речь шла о "торговых обязательствах", а также о финансовой и технологической поддержке, осуществление которых грозит Китаю санкциями США и других стран.

По словам осведомленного источника, Китай ясно изложил свою позицию по ситуации в Украине и по «незаконным санкциям против России».

«Мы понимаем затруднительное положение [Москвы]. Но мы не можем игнорировать нашу собственную ситуацию в этом диалоге. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа», - заверил чиновник, знакомый с ходом переговоров.

Как пишет издание со ссылкой на китайские и американские официальные лица, Китай находится в затруднительном положении, поскольку он стремится помочь своему самому важному стратегическому партнеру, который начал войну, которая, как Пекин не ожидал, теперь вступает в свой четвертый месяц.

Также чиновники сообщили, что председатель Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать способы помочь России финансово, но без нарушения санкций.

«Это было трудно», — сказал высокопоставленный американский чиновник, добавив, что «и этого недостаточно с российской точки зрения».

Напомним, в британской разведке сообщили о попытке покушения на Путина, который тяжело болен.

Также сообщалось, что Китай принял решение закрыть воздушное пространство для российских самолетов Boeing и Airbus.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты мечтают о ротации и не хотят больше воевать.