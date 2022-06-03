Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на проинформированные источники.
По данным журналистов, Москва по крайней мере дважды оказывала давление на Пекин с просьбой предложить новые формы экономической поддержки.
Собеседники издания отказались раскрывать особенности запросов России, но один из чиновников сообщил, что речь шла о "торговых обязательствах", а также о финансовой и технологической поддержке, осуществление которых грозит Китаю санкциями США и других стран.
По словам осведомленного источника, Китай ясно изложил свою позицию по ситуации в Украине и по «незаконным санкциям против России».
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«Мы понимаем затруднительное положение [Москвы]. Но мы не можем игнорировать нашу собственную ситуацию в этом диалоге. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа», - заверил чиновник, знакомый с ходом переговоров.
Как пишет издание со ссылкой на китайские и американские официальные лица, Китай находится в затруднительном положении, поскольку он стремится помочь своему самому важному стратегическому партнеру, который начал войну, которая, как Пекин не ожидал, теперь вступает в свой четвертый месяц.
Также чиновники сообщили, что председатель Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать способы помочь России финансово, но без нарушения санкций.
«Это было трудно», — сказал высокопоставленный американский чиновник, добавив, что «и этого недостаточно с российской точки зрения».
Напомним, в британской разведке сообщили о попытке покушения на Путина, который тяжело болен.
Также сообщалось, что Китай принял решение закрыть воздушное пространство для российских самолетов Boeing и Airbus.
Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты мечтают о ротации и не хотят больше воевать.