В частности, в плане говорится о том, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО, но как можно быстрее должна стать членом ЕС.

Премьер-министр Италии Марио Драги призвал к срочному прекращению огня в Украине, чтобы начать серьезные переговоры по завершению войны и предложил так называемый "мирный" план. В частности, там говорится о том, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО, но как можно быстрее должна стать членом ЕС.

Экс-министр иностранных дел, дипломат Владимир Огрызко резко отреагировал на этот план и увидел в нем "московский" след. Об этом он заявил в интервью для Obozrevatel.

Дипломат обратил внимание на то, что этот план был создан без Украины, что некорректно в сегодняшних условиях.

"Есть же формула: ничего об Украине без Украины. Но тут, видите ли, на это не обратили никакого внимания и просто сразу подали план в ООН. Это абсолютно недееспособная организация, которая ничего не может и ничего не будет делать, потому что любую разумную инициативу тут же заблокирует россия на пару с Китаем", – объяснил Огрызко.

Такжке Владимир Огрызко считает, что за мирным планом для Украины, который Италия подала ООН, может стоять Москва - инициатива Италии с русским душком.

"Это мирный план не Италии, а Москвы, который хотят реализовать через Италию или другие страны. Это тот самый случай, когда руками других Москва хочет реализовать свою линию. Там вылезают московские уши очевидно, поэтому на этот план я бы просто не обращал внимания. Наш украинский МИД поступил совершенно правильно, сказал, что "мы изучаем его", но это дипломатическая форма послать корабль в известном направлении", - пояснил дипломат.

Что известно об итальянском "мирном плане" - он предполагает:



прекращение огня.

быстрое вступление Украины в Евросоюз, однако с нейтральным статусом – без присоединения к НАТО.

подписание соглашения между Украиной и россией по территориальным вопросам. Это касается временно оккупированных Донбасса и Крыма.

создание нового многостороннего договора о мире и безопасности в Европе. Он должен обеспечить контроль за вооружениями.

Напомним, что оккупанты двинули в сторону Кривого Рога.

Как сообщала Politeka, что известно о состоянии президента рф, данные американской разведки.

Также Politeka писала, что белорусские войска активничают на границе, новые подробности.