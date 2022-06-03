Об этом, как пишет Politeka.net, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире Фейгин Live, комментируя угрозы российских пропагандистов нанести ядерный удар по США.
«Им надо оправдаться за провал дипломатии, потому что коммуникации с Западом существуют. И тут HIMARS и М 270 реально могут изменить ситуацию на поле боя, не в пользу российской армии. И все взоры обратились на тех, кто обеспечивал эти переговоры. Скорее всего, это был МИД. И спросили: «А че? Как же так?». Ну и что Лаврову говорить? О том, что «А! Мы сейчас покажем!». С дипломатического на человеческий это переводится так: «Мы препятствовать поставкам вооружения не можем, применению не можем, поэтому мы скажем сейчас что-нибудь страшное, потому что это единственное, что нам остается», - объяснил Арестович.
HIMARS
По словам советника главы ОП, все здравомыслящие участники и наблюдатели понимают, что эта пропагандистская риторика направленна на самых оторванных от реальности слушателей.
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«И соответственно этой риторике они показывают, в насколько безнадежном положении они оказались с точки зрения всех разумных наблюдений. Потому что в ответ на поставку комплекса, которая стреляет на 70 километров, угрожать ядерным ударом по крупнейшей и сильнейшей военной державе – это, знаете ли…», - сообщил представитель ОП, покрутив пальцем у виска.
Напомним, ранее эксперт заявил, что благодаря поставкаа РСЗО Украина сможет уничтожить российскую артиллерию буквально за неделю-две.
Также сообщалось, что Россия умоляет Китай о помощи – стало известно, что ответил Си Цзиньпин.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Генштабе сообщили, сколько оккупантов бойцы ВСУ ликвидировали за сто дней войны.