На фронте в направлении Северодонецка идут ожесточенные бои, и уже можно утверждать, что противник теряет "запал" в этом направлении.

Как сообщает Politeka.net, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов обратил внимание на то, что хотя бои в Северодонецке не прекращаются, все же из сообщений Генштаба можно сделать вывод, что напряжение противостояний медленно спадает. Об этом он заявил в эфире проекта "Говорить Великий Львів".

"Спадает интенсивность авиационных и даже артиллерийских ударов. Больше ведутся уличные бои с применением бронированной техники и стрелкового оружия. Поэтому можно делать предварительное заключение, что на этом направлении на этом этапе рф начинает медленно выдыхаться и устает", – пояснил Олег Жданов.

Кроме того он отметил, что и Северодонецк и Лисичанск это уже не только военная, но и политическая стратегия.

"Если есть возможность удерживать город, то его нужно удерживать. При этом изматывать противника как можно больше. Когда ситуация будет ухудшаться, тогда нужно эвакуировать наши войска и делать форпост из Лисичанска", - уверен Олег Жданов.

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