Об этом заявил авторитетный военный эксперт Агиль Рустамзаде, анализируя нынешнюю ситуацию на фронте, пишет "НВ".

По его словам, с производством вооружения у рф есть проблемы – благодаря санкциям возникла нехватка комплектующих.

«При этом ВПК США может производить и даже наращивать производство в течение следующих месяца-полтора. С этой позиции у Украины более выгодное положение, тем более, что вы переходите на натовские калибры, а запасы этих боеприпасов хорошо распределены между странами Европы, которые сейчас не ведут активных боевых действий», - пояснил Рустамзаде.

По словам эксперта, Россия уже в ряде ситуаций использует советские боеприпасы и ищет боеприпасы по всему миру. К концу лета боевые действия могут стать на паузу.

«При высокой интенсивности боев такой паузы можно ожидать уже в середине августа, когда у РФ могут возникнуть проблемы с боеприпасами», - прогнозирует Рустамзаде.

Также эксперт выразил уверенность в том, что в течение ближайших недель украинские войска смогут поднять планку до 300-500 убитых оккупантов в день.

Добавим, ранее стало известно, что ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

"Мы запрещаем импорт российской нефти в ЕС и тем самым сокращаем огромный источник доходов для России. Мы отключаем больше ключевых российских банков от международной платежной системы SWIFT. Мы также вводим санкции против тех, кто несет ответственность за зверства, имевшие место в Буче и Мариуполе, и запрещаем больше дезинформаторов, активно содействующих военной пропаганде президента Путина", - прокомментировал Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, сколько российских оккупантов было ликвидировано за сто дней войны.

Также сообщалось о мощных РСЗВ, благодаря которым Украина сможет уничтожить российскую артиллерию в течение недели-двух.

Кроме того, Politeka.net писала о провальной работе российских дипломатов.