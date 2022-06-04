Именно этим продиктованы последние военные решения в Беларуси. Об этом в интервью "НВ" заявил авторитетный военный эксперт Агиль Рустамзаде, комментируя обстрел северных областей Украины и учения белорусских военных.
«На северных границах Украины ни у России, ни у белорусской стороны сейчас нет ресурсов, способных создать серьезную угрозу даже такому городу как Сумы. Задача белорусской армии сегодня создавать напряженность в регионе, чтобы таким образом связывать часть ваших боеспособных подразделений, не давать им усилить военную операцию на востоке страны», - пояснил Рустамзаде.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь проводит ротацию спецназа на границе с Украиной.
Также, по имеющимся данным, в ходе проверки боевой готовности вооруженных сил в республике провели собрание специалистов связи и инженерно-технического состава.
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«Угроза нанесения ракетных ударов с территории Беларуси сохраняется», - подчеркивали в Генштабе.
Также в Генштабе сообщали, что с баз хранения Беларуси снимают с консервации танки и боевые машины пехоты. Не исключается их дальнейшая передача в вооруженные силы российской федерации с целью восполнения текущих потерь.
Кроме того, мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщала, что Беларусь перебрасывает свою бронетехнику на границу с Волынской областью. На машинах отчетливо виден тактический знак - красный квадрат.
Также сообщалось, что секретарь СНБО Данилов ответил, сможет ли Украина отбить атаку из Беларуси.