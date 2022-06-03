Судя по последним движениям на белорусской границе, становится понятным, что есть большая угроза нападения на Украину со стороны Беларуси.

Как сообщает Politeka.net, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов обратил внимание на ситуацию на белорусской границе, где в последнее время "зашевелились" войска Лукашенко. Потому Ровенщина и Волынь должны быть готовы к любым сценариям. Об этом он заявил в эфире проекта "Говорить Великий Львів".

Эксперт предупредил, что судя по последним движениям на белорусской границе, становится понятным, что есть большая угроза нападения на Украину со стороны Беларуси.

"Мы видим, что они уже стягивают технику на украинскую границу. Белорусские военные осознают, что без боевого опыта они здесь не смогут далеко продвинуться. Но надо понимать, что Беларусь может напасть на Украину для того, чтобы отсечь нас от европейской помощи", – говорит Олег Жданов.

Он также уверен, что рано или поздно президент рф владимир путин дожмет Александра Лукашенко и он даст приказ вторгнуться белорусской армии на территорию Украины. Но нужно понимать, что у них для нападения на Украину есть 20-25 тысяч солдат и они не умеют воевать.

Напомним, что Лукашенко удивил признанием о том, откуда на Беларусь готовилось нападение.

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