«Российские военные возможности тают. Они теряют людей, они теряют технику, и темп наступления падает с каждым днем».

Об этом в интервью «НВ» заявил авторитетный военный эксперт Агиль Рустамзаде. В то же время, отмечает эксперт, заметно, что российская армия создала систему, которая позволяет оружием худшего, советского производства поддерживать свои боевые подразделения, создавать резервные батальоны.

«В следующие несколько недель украинская армия может достигнуть тактического или оперативного успеха в Херсонской области, там идут успешные контрнаступления. Российская армия за эти две недели скорее всего возьмет Северодонецк, подойдет к Лисичанску и попробует взять его, но из-за того, что ваша война трансформировалась в классическую, то темпы изменений в ней будут очень медленными, и на это важно настроиться», - прогнозирует Рустамзаде, добавляя, что неделя-две теперь малый срок для каких-либо серьезных изменений на фронте.

Эксперт также обратил внимание, что при этом еще неизвестны политические цели России после вероятного захвата Северодонецка.

«Потому что Украина уже навязывает свою волю [идет в контрнаступление] в Запорожской, Херсонской областях и под Кривым Рогом. Закончится ли на этом этап войны и начнется какой-то новый, или же действия российской армии будут продолжаться в том же ключе, еще не совсем понятно. Еще две недели назад экспертная среда предполагала, что будет оперативная пауза, но ее не случилось, и продолжается война на измождение», - пояснил Рустамзаде.

Также военный эксперт обратил внимание на то, что украинская армия, в отличие от российской, бережно относится к жизням своих солдат и показала, что ее стиль боевых действий — не тратить свой людской ресурс.

Кроме того, Рустамзаде предполагает, что благодаря помощи союзников в поставках вооружения в ближайшие две недели Украина сможет «поднять планку» до 300-500 убитых оккупантов в день.

Напомним, Рустамзаде также рассказал, что россияне уже ищут боеприпасы по миру.

Также сообщалось о мощных РСЗВ, благодаря которым Украина сможет уничтожить российскую артиллерию в течение недели-двух.

Кроме того, Politeka.net писала о провальной работе российских дипломатов.