Единственный шанс остаться в живых — сдаться в плен или спрятаться от мобилизации.

Четверо "мобилизованных" из ОРДЛО, которые попали в плен к ВСУ на Харьковщине, не хотят проходить через обмен, а желают остаться на подконтрольной Украине территории. Видео разговора с пленными, где они об этом говорят, выложил блогер и автор проекта "Ищи своих" Владимир Золкин.

26-летний пулеметчик Александр Пигуз из Донецка был в мирной жизни студентом исторического факультета университета в Донецке. Он пошел на войну, ведь ему угрожали отчислением и уголовным преследованием. Он уверяет, что категорически против насилия называет себя украинцем и говорит, что хотел бы, чтобы украинская власть вернулась в Донецк.

По словам пленного, он не вступал в бой с ВСУ, а наблюдал за ситуацией, а затем был захвачен бойцами терробороны. По его мнению, единственный шанс остаться в живых — сдаться в плен или спрятаться от мобилизации.

Пигуз говорит, что он и другие пленные из его камеры хотят отказаться от обмена и остаться на подконтрольной Украине территории.

Об аналогичных намерениях заявили другие "герои" видео – 23-летний Сергей Роповка из города Кировск, 18-летний Максим Шапошников из Харцызска и 20-летний Владислав Гросс из Макеевки. Часть из них после вторжения стояла в Момотове близ Кутузовки.

"Мама, я хочу остаться в Украине", - говорит один из них матери, на что та радостно принимает решение сына.

Напомним, что жители ОРДЛО жалуются на жизнь, считая себя «жертвами судьбы».

Как сообщала Politeka, мобилизованные из "Л/ДНР" устроили перестрелку с россиянами.

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