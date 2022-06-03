Соответствующее заявление сделал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.
"Такой группировки, которая повторно могла бы осуществить вторжение в Украину на направлении Черниговщины или Сумщины мы не фиксируем", – сообщил Демченко и добавил, что пока не возможно точно установить количество российских бойцов и техники, которые находятся возле границы.
Также спикер Госпогранслужбы рассказал, чем сейчас занимаются российские войска у северной границы Украины.
"Мы видим перемещения, мы видим действия армии россии, которые осуществляют укрепление своих позиций напротив этих областей. Ну и мы фиксируем ежедневные обстрелы, которую осуществляют российские войска, приграничных районов Сумщины, Черниговщины, и для этих обстрелов привлекается артиллерия, авиация, минометы, стрелковое оружие", — рассказал он.
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Как пояснил Демченко, оккупанты делают это для того, чтобы сдержать там украинских военных. Они заставляют военное командование Украины держать силы у границы, а не перебрасывать их на более угрожающие направления.
Напомним, россияне уже ищут боеприпасы по миру, ситуация на фронте изменится.
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