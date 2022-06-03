Об этом он рассказал в программе Юрия Подорожнего «Мотив».

«Верховная Рада Украины обратилась в СНБО с просьбой ввести санкции (против патриарха Кирилла, – Ред.). Патриарх Кирилл и его идеология «русского мира» – не христианство», - сказал Георгий Коваленко.

По словам священнослужителя, заявления российского патриарха Кирилла по поводу войны против Украины никак не касаются религии, а скорее являются политическими и идеологическими.

«Этот человек (патриарх Кирилл, – Ред.) является одним из самых богатых в России. Вспомните, сколько было скандалов. Это не религиозный деятель, а экономически политический», - подчеркнул Георгий Коваленко.

По мнению священнослужителя, патриарх Кирилл не действует по принципам христианства, а он идеолог «русского мира», которая является в целом главной концепцией страны-агрессора.

Как сообщала Politeka, политолог Александр Кочетков объяснил, как действуют санкции.

Также Politeka сообщала, что историк Иван Патриляк рассказал о ситуации в Европе в период формирования современных наций.