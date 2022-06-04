За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито девять атак врага.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины утром 4 июня.

Так, враг не прекращает ведение наступательных действий на востоке Украины и продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

"Проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Богородичное, успеха не имел. Вел безуспешное наступление в направлении населенного пункта Вернополье, понес потери", — сообщает Генштаб.

На Донецком направлении враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии соприкосновения, основные усилия сосредотачивает на Северодонецком и бахмутском направлениях. При поддержке артиллерии, враг ведет штурмовые действия в Северодонецке, там оккупанты усилили группировку за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса, в городе продолжаются бои.

Также оккупанты вели безуспешное наступление в направлении населенного пункта Устиновка и в сторону Бахмута. В районе населенного пункта Старый Караван на Лиманском направлении, оккупанты пытаются взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец.

При этом в Генштабе отметили, что темп продвижения вражеских подразделений на Донецком направлении низкий из-за физического истощения личного состава и низкого морально-психологического состояния.

Всего за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито девять атак врага, уничтожено один танк, одна артиллерийская система, шесть боевых бронированных машин, два специальных бронированных автомобиля и три единицы автомобильной техники. Также подразделения ПВО сбили крылатую ракету, тактический разведывательный БПлА “Элерон” и два БПлА типа “Орлан-10.

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