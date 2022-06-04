Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк определил три условия для возобновления переговорного процесса с россией. Об этом шла речь в его интервью изданию "Медуза".

Так, одно из условий – смена ситуации в зоне боевых действий. Потому что сейчас россия считает, что у них такая концентрация сил, что они могут где-то поддавить и диктовать определенные условия. "Как только ситуация изменится, и Россия поймет, что у них таких инструментов больше нет, будет запущен полноценный переговорный процесс. Это первое", - рассказал Подоляк.

Втором условием он называет прекращение ракетных ударов по украинским городам. "Они до сих пор это делают. Когда россия перестанет это делать, будет понятно, что она готова к переговорному процессу", - добавил он.

Также, по словам Михаила Подоляка, российская сторона должна отказаться от шантажа. "Третье – когда россия перестанет надеяться, что они могут чего-то добиться с помощью прямого шантажа, типа "давайте мы разблокируем поставки продовольствия на внешнем рынке, а вы снимите с нас санкции". То есть когда Россия начнет более адекватно оценивать реальность. Это может случиться завтра. Тут нет конкретного календарного плана", - отметил он.

Если переговорный процесс удастся восстановить, то первым вопросом, по мнению Подоляка, стала бы встреча на уровне президентов. Сегодня публичные заявления российских официальных лиц не сигнализируют о готовности к переговорам, отметил Подоляк.

Напомним, Российская пропагандистка Овсянникова приехала в Одессу: "Почти половина жителей...".

Как сообщала Politeka, Подоляк сообщил, когда ВСУ наконец пойдут в масштабное контрнаступление: "Как только мы...".

Также Politeka писала, что Оккупанты авиацией ударили по Одесской области, известно о пострадавших: Братчук раскрыл детали.