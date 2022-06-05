Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию "Медуза" рассказал, насколько вероятно новое вторжение рф на север Украины.

"На сегодня нам абсолютно понятно, где и как могут быть нанесены отвлекающие и маневренные удары, которые должны сковать объем наших вооруженных сил. Безусловно, у нас везде выставляется эшелонированная оборона, учитывая, что у нас есть еще один классный сосед — Беларусь", — пояснил Подоляк.

Представитель ОП ответил, насколько вероятно, что белорусская армия все же присоединится к российской.

"Мне кажется, что для белорусской армии это будет акт самоубийства. Они не настолько отморожены в хорошем смысле, как российская армия. И они имеют весь объем данных о том, что происходит в Украине. Я понимаю, что есть пропагандистский элемент по фамилии лукашенко, который каждый день меняет свои точки зрения. Это его право, их суверенная политика. Тем не менее мне кажется, что военных и репутационно-политических резонов крайне мало и господин лукашенко это прекрасно понимает — несмотря на все давление, которое на него оказывает высшее руководство российской федерации", — заявил политик.

Подоляк также добавил, что мы готовы к любому сценарию. ВСУ внесли коррективы в оборонную стратегию и отслеживают все перемещения врага.

Напомним, Михаил Подоляк сообщил, когда ВСУ наконец пойдут в масштабное контрнаступление.

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