Таким образом мы возьмем российские войска в окружение и отрежем их от поставок.

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив на своей странице в Telegram объяснил почему труднее наступать, чем обороняться.

По словам Андрусива, суть успешного контрнаступления в том, чтобы взять стратегические точки. Например, брать Херсон тяжелыми боями нет никакого смысла, но для российской армии угрожающей ситуацией будет, если мы возьмем Новую Каховку, так как стратегическая ценность этого города очень велика.



"Враг знает обо всех этих точках и хорошо там обороняется. Потому что когда захватывается такая стратегическая точка, то начинает формироваться на этой территории плацдарм, который создает географическое преимущество. Туда стягиваются войска, подвозятся боеприпасы и с этого плацдарма определяется точка удара. Но понятно, что враг так же начинает атаковать, проводит артиллерийскую подготовку, наносит удары еще в процессе нашего выдвижения. И поэтому, при таких условиях мы понесем значительные потери и жертвы. Ключевую роль в таких штурмах играет исключительно наличие вооружения", — заявил советник министра.

Эксперт пояснил, что в случае контрнаступления ВСУ штурмовать Херсон не придется.

"Достаточно нанести любой рассекающий удар где-то между Херсоном и Новой Каховкой, или со стороны Энергодара, и таким образом возьмем российские войска в окружение и отрежем их от поставок из Крыма. У них не будет мощности и сил выбивать нас, поэтому им лучше будет отступить", — пояснил Андрусив.

Представитель МВД добавил, что гораздо сложнее отбивать Донбасс: для этого нам надо зайти на территорию россии.

"Иначе придется отбивать территории фактически в лоб. А такая мера на территории рф может иметь негативные международные последствия для нас и потерю поддержки наших союзников", — считает эксперт.

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