За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито семь атак врага, уничтожено 4 танка, 3 артиллерийских системы, 8 боевых бронированных машин и 3 единицы автомобильной техники.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат.

Также сообщается, что на Слобожанском направлении противник продолжает обстрелы подразделений Сил обороны из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Также враг с целью поддержки наступательных действий усиленно восстанавливает транспортную инфраструктуру и наводит понтонно-железнодорожные переправы через реки на временно захваченных территориях.

На Славянском направлении основные усилия противник сосредоточивает на продолжении наступательных действий в направлении Славянска. Из артиллерии разного калибра враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Великая Камышеваха, Вернополье, Дибровное, Новая Дмитриевка и Курулька. Также враг нанес ракетно-авиационные удары по Славянску, Лисичанску и Орехово.

На Донецком направлении подразделения агрессора обстреливают украинские позиции вдоль всей линии соприкосновения.

На Лиманском направлении противник ведет наступательные действия в районе Святогорска. Также враг ведет штурмовые действия в направлении населенных пунктов Щурово и Старый Караван - продолжаются боевые действия.

На Северодонецком направлении враг обстреливал наши войска из минометов и артиллерийских систем различного типа. Пострадала также гражданская инфраструктура. Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк.

На Южнобугском направлении, с целью сковывания наших войск, оккупанты осуществляли обстрелы из артиллерии различного калибра в районах населенных пунктов Таврическое, Новая Заря, Степная Долина, Новониколаевка и Кобзарцы.

На территории республики беларусь вдоль границы Украины, сохраняется присутствие отдельных подразделений вооруженных сил российской федерации, которые имеют на вооружении оперативно-тактические ракетные комплексы “Искандер-М”, зенитно-пушечные комплексы “Панцирь-С1”, зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации.

Напомним, группировка врага переформатируется - что сейчас происходит в Черном море.

Также сообщалось, что в Херсоне оккупант устроил роковую аварию.

Кроме того Politeka.net писала, что Фейгин рассказал о том, что будет происходить в Кремле, когда Путина не станет.