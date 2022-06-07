Курортного сезона на Херсонщине не будет, а порты останутся закрыты – юг Украины будет «за железным занавесом».

Об этом в интервью «Факты и комментарии» рассказал победитель 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Сурен Джулакян, озвучивая свой прогноз на ближайшее будущее для южных регионов Украины.

«Карта «Колесо фортуны» свидетельствует о том, что события в Херсонской области будут меняться очень быстро одно за другим. Для юга это неплохо, но карта «Посторонний», на которой изображен ребенок за закрытой дверью, свидетельствует о бедности и нищете. К сожалению, враги не позволят нам забрать свое зерно», - рассказал Джулакян.

По его словам, курортного сезона не будет, а фермерам не дадут возможности вырастить урожай. Также победитель «Битвы экстрасенсов» предвидит постоянные изменения на юге страны, что свидетельствует о том, что стабильности пока ждать не стоит.

«И не будет возможности получать импорт или отправлять что-нибудь, порты останутся закрыты, мы как за железным занавесом», - предсказывает Джулакян.

Что касается Николаева, то карты показали Сурену наступательные действия и ход назад.

«Это я говорю о лете. То есть определенное затишье, потом снова наступления. Но сил у армии рф не хватит. Карта «Щедрости Королевы Жезлов» — это мудрость и одновременно хитрость. Наживка, которую предложит украинская сторона российской, на нее не клюнут. Да, в Николаеве будет на определенный период прекращение огня, но потом снова горячо», - предполагает победитель «Битвы экстрасенсов».

Об окончании боевых действий Джулакян говорить не стал.

«Потому что не все силы и ресурсы исчерпаны. Еще не все враги взяли, и не все получили, что должны. У меня такое мнение, что переговоры будут постоянно возобновлять. И в последний момент — как рыба с крючка будет слетать. Почему так? Потому что никто не хочет анализировать происходящее в стране. Проще махнуть рукой, мол, давайте не будем о прошлом, не ко времени. А дальнейшие события без анализа имеют эффект бумеранга — это мне показывают карты», - сообщил Сурен Джулакян.

Впрочем, по его словам, есть и хорошая новость: Украину в этом году ждет успех.

«Правда, не такой долговременный, как хотелось бы. Выпала карта «императора», который укрепится в своем кресле, но кто это будет — узнаем только в 2024 году», - предупредил Сурен.

Напомним, Джулакян также рассказал, что в ближайшее время будет с Донбассом.

Также сообщалось, что в Харькове выпускники станцевали на руинах своей школы - видео до слез и мурашек.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Херсоне оккупант устроил фатальную аварию.