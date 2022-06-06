В 2014 году он пошел служить в ВСУ и был с тех пор на войне практически безвылазно.

В боях с российскими оккупантами погиб подполковник Вооруженных сил Украины, бывший пограничник Максим Гребенник с позывным "Чибис". Об этом рассказала украинская журналистка и доброволица Валерия Бурлакова.

Она также опубликовала цитаты Гребенника из статьи о нем, которые лучше всего характеризовали воина.

Максим Гребенник отмечал, что люди, которые поддерживают капитуляцию – это в основном те, кто не воевал и не проливал кровь за Украину, и они просто не понимают, какой ценой нам достались эти земли. Он также говорил, что за время войны с рф на Донбассе в нем что-то изменилось и его больше не интересует то, что приносило радость раньше. А бойцов из своего батальйона он называл "малышами и героями".

Стоит отметить, что Максим Гребенник служил на молдавской границе, в Чернобыле и в Мукачево. Впоследствии уволился из пограничных войск, начал работать на таможне. Но в 2014 году он пошел служить в ВСУ и был с тех пор на войне практически безвылазно.

В комментариях украинцы высказали слова поддержки и сочувствия в связи с гибелью подполковника: "Болит душа и сердце плачет", "Жаль всех невероятно, но такой опытный человек это большая потеря для нашей стороны", "Каких людей теряет наша земля! Господи смилуйся над нами!", "Больно ... Очень больно...".

Напомним, что украинские спортсмены отдали жизнь за свободу страны.

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