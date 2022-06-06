Как сообщает Politeka.net, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов отметил в интервью ТСН, что в войне против Украины Россия начала использовать "доисторические" ракеты советского образца. Он пояснил, что высокоточные ракеты рашисты приберегли, но готовы будут использовать.
Олег Жданов заявил, что в основном Украину обстреливают ракетами советского образца Х-22 и Х-59 — это ракеты малой дальности, максимальное их расстояние 300-600 км.
А вот по Киеву несколько дней назад удар нанесли с акватории Каспийского моря. Ракетами Х-55 или Х-101 из стратегических бомбардировщиков ТУ-95. Эти ракеты высокоточные и имеют дальность 2-2,5 тыс. км.
"Видите, для Киева еще приберегли высокоточные ракеты. Хотя, это все старые советские ракеты, не современные. Там модернизирована только Х-555. То есть россия действительно использует ракеты советского образца. По Киеву — более точные, а по остальным территориям — уже, что придется", — отметил Олег Жданов и добавил, что могут быть повторными удары по Киеву высокоточным оружием.
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