Украинские разведчики перехватили разговор российского оккупанта с матерью. Из их разговора стало понятным, что на войну против Украины владимир путин отправляет людей с ограниченными возможностями.
Перехват был опубликован на странице Главного управления разведки Минобороны.
Так, мать оккупанта признала, что у российской армии большие потери, а потому среди военных нет ротации. Женщина рассказывает, что от 15 бригады оккупационной армии осталось только 20%, а от 31 бригады — до ста оккупантов. Она также подчеркнула, что ротацию обещали провести 23 мая, однако это так и не произошло.
"Людей не набрали. Инвалидам сказали, что они пригодны все. Сказали, чтобы они все в расположении части были", — сказала мать оккупанта.
Кроме того, в россии начинают распространяться слухи, что русские офицеры сами сдают своих солдат и посылают их на верную смерть.
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