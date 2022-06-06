Глава российского МИД бурно возмутился решением ряда стран, не пропустивших его самолет в Сербию.

Главный «дипломат» Кремля пришел в ярость из-за того, что несколько стран Евросоюза и НАТО отказали в разрешении на пролет его самолета через их воздушное пространство. Как результат, Лавров не смог попасть в Сербию с запланированным визитом.

«Произошло, конечно, немыслимое, и я понимаю интерес, который вы проявляете к нашей оценке этих возмутительных действий. Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии на российском направлении», - возмутился Лавров.

Как стало известно ранее, МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории запретили самолету с Лавровым транзит через их небо в Сербию.

В сети активно обсуждают эмоциональную реакцию Лаврова на такой «щелчок» по носу от европейских стран.

«Говорящий конь Калантарян ноет из-за того, что в Европу его никуда не пускают», «Привыкай, падла», «Сначала началась немыслимая «блистательная спецоперация». Вы забыли?», «русофобия какая то», «Kакая боль, какая боль ...сиди дома...лошадиная морда», «Сиди в стойле на родине», - пишут люди.

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