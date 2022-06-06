На эту тему украинский президент высказался в ходе встречи с журналистами 6 июня, передает «Интерфакс-Украина».
По словам Зеленского, он поддерживает идею введения визового режима с россией, а также располагает достаточными возможностями для ее доработки и воплощения в жизнь.
«Я считаю, что то, о чем вы говорите - это неплохая идея. И я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до позитивного для украинцев результата», - ответил президент журналистам на соответствующий вопрос.
26 мая президент уже высказывался в поддержку петицию о введении визового режима для россиян. Он поблагодарил украинцев за активную гражданскую позицию в этом вопросе и подчеркнул, что эта тема как никогда актуальна.
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Тогда Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать этот вопрос. Сроки принятия соответствующего решения пока не называются.
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