На эту тему украинский президент высказался в ходе встречи с журналистами 6 июня, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Зеленского, он поддерживает идею введения визового режима с россией, а также располагает достаточными возможностями для ее доработки и воплощения в жизнь.

«Я считаю, что то, о чем вы говорите - это неплохая идея. И я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до позитивного для украинцев результата», - ответил президент журналистам на соответствующий вопрос.

26 мая президент уже высказывался в поддержку петицию о введении визового режима для россиян. Он поблагодарил украинцев за активную гражданскую позицию в этом вопросе и подчеркнул, что эта тема как никогда актуальна.

Тогда Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать этот вопрос. Сроки принятия соответствующего решения пока не называются.

Напомним, российский оппозиционер Илья Пономарёв рассказал, какая судьба ждёт россию.

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