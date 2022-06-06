Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов заявил, что для Украины не является трагедией отступление ВСУ по ряду направлений на Донбассе. Трагедией может стать полная потеря страны. Также секретарь СНБО считает, что победить россию будет "очень тяжело". Об этом он рассказал в интервью британской газете Financial Times.

"Временная потеря территорий – это не трагедия. Трагедией будет потеря страны", - сказал Данилов. По мнению Данилова, Украине будет "очень и очень тяжело" добиться победы в конфликте с россией, но войска готовы оказывать сопротивление еще долгое время.

Также Алексей Данилов рассказал, что для полноценного контрнаступления ВСУ и полной деоккупации территорий на юге и востоке Украины необходимо сформировать шесть новых бригад общей численностью 25 тыс. человек.

"Украине нужно сформировать шесть новых бригад численностью 25 тысяч человек для контрнаступления, чтобы вернуть территорию, которую удерживает Россия на востоке и юге, включая сотни ракетных установок и артиллерии, самолёты и танки, а также тысячи беспилотников", - сказал Данилов.

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