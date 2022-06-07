Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в вечернем эфире Фейгин.Live рассказал о военной и финансовой помощи от Германии. Как известно, канцлер Олаф Шольц все время тормозит поставки тяжелого вооружения Украине для войны с россией. Однако, по словам советника, некоторую помощь Германия все же предоставила.
"Немецкому народу нужно разобраться со своими политиками", - считает Арестович. А на вопрос Фейгина о том, что поставила Украине Германия он ответил: "Мы мучительно пытаемся понять, что".
Также советник добавил, что некоторые поставки все же осуществлялись, однако, он пообещал уточнить что именно у Министерства обороны Украины.
"Пока ещё хочу видеть 5 тыся касок, которые они нам поставили. Они гранатометы поставили точно, противотанковое вооружение, боеприпасы. Денег давали на вооружения, на покупку старой советской техники", - сказал Арестович, отвечая на вопрос, что именно Германия передавала для украинской армии.
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