Силы рф на вечер 6 июня сохраняли контроль над большей частью Северодонецка на Луганщине. Но точная ситуация в городе остается неясной. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в новой сводке.

Информационная среда в Северодонецке остается динамичной, и контроль над местностью, вероятно, часто переходит из рук в руки, поскольку украинские и российские войска ведут ближний бой в городских условиях. Вместе с тем оккупанты, наступавшие на запад от Лимана в Донецкой области, добились незначительных успехов.

Отмечается, что ранее захватчики продолжали попытки продвинуться к юго-востоку от Изюма в направлении Славянска, но 6 июня подтвержденных наступлений не было. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно штурмовали Долгенькое и обстреляли различные населенные пункты к юго-западу и юго-востоку от Изюма.



Вместе с тем российская армия продолжают безуспешные попытки перерезать украинские коммуникации к северо-востоку от Бахмута.

Напомним, Арестович рассказал, что на самом деле Украина получила от Германии.

Также сообщалось, в Офисе президента без прикрас рассказали о тяжелой ситуации.

Также Politeka.net писала, что оккупанты после неудачи изменили тактику в Черном море.



