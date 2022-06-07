Как ни крути, но все упирается в наличие современного качественного вооружения.

Секретарь СНБО Алексей Данилов довольно лаконично отреагировал на угрозы президента рф владимира путина из-за поставок новых образцов оружия Украине. Путин пригрозил наносить удары "по тем объектам, по которым пока не наносили".

Мнением Алексей Данилов поделился в комментарии "24 каналу".

Фактически своими "пугалками" Путин ставит Украине условие – прекратите обороняться. Сложите оружие и поднимите руки вверх, то есть, капитулируйте.

В свою очередь Данилов отметил, что так российский диктатор предлагает, чтобы наше государство не получало вооружение, а "сдалось и подписало капитуляцию", однако этого не будет.

"У нас идет война. И я не знаю, до чего эти его "пугалки". Категорически против таких событий и считаю, что капитуляцию должна подписывать совсем другая страна. Это моя публичная позиция. А то, что путин может своими ракетами повреждать любой наш город, к сожалению, это факт", – отметил Алексей Данилов.

По его убеждению, если бы у Украины было достаточно средств для того, чтобы защищаться, это существенно помогло бы выбивать врага с наших территорий. Именно поэтому, напомнил секретарь СНБО, продолжаются многочисленные переговоры с партнерами по поставкам вооружения.

Напомним, Данилов рассказал, что нужно для полноценного контрнаступления ВСУ.

Также сообщалось, Данилов рассказал, что нужно сделать для окончания войны.

Также Politeka.net писала, что Данилов эмоционально ответил, почему украинцев не предупреждали о вторжении.



