Дмитрий Медведев не сдержал эмоций в своем новом заявлении, обмолвившись об «ублюдках» и выродках».

Так, заместитель председателя Совета безопасности российской федерации Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале решил объяснить, почему его посты в Телеграм «такие резкие».

«Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», - разразился Медведев гневом.

Добавим, ранее стало известно, что сын Медведева Илья может быть выдворен из США. По неподтвержденной пока информации, ему якобы отозвали рабочую визу.

Как сообщают СМИ, Илья должен покинуть Штаты в течение двух суток.

Напомним, что ранее Медведев также пригрозил, что Москва ударит по центрам принятия решений, если Украина использует полученное от США вооружение против территорий России.

В свою очередь известный историк и политолог Валерий Соловей, комментируя заявления Медведева, отметил, что это еще один «симптом» того, что окружение знает о том, что дни Путина сочтены.

«Послушайте, какую радикальную охинею несет дмитрий медведев. Он несет ее только по одной причине – он хочет понравится силовикам и зайти снова в «ту же самую реку», хочет, чтобы выбрали его» – пояснял Соловей.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на очередные угрозы Путина о новых ударах.

Также сообщалось, что министр Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина.

Тем временем в УПЦ МП жестко обратились к патриарху Кириллу.