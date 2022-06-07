Замглавы Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что Европейский совет собирается обсудить статус кандидата для Украины на саммите 23-24 июня.
По словам замглавы Офиса президента, сейчас идет процесс подготовки Еврокомиссией вывода о соответствии Украиной Копенгагенским критериям членства в Евросоюзе.
"Европейский совет отдельно отметил подготовку Европейской комиссией заключения о соответствии Украины Копенгагенским критериям членства в ЕС и сообщил, что предметная дискуссия о статусе кандидата для Украины будет проведена на следующем очередном заседании Европейского совета 23-24 июня текущего года, – рассказал Жовква.
Заключение Еврокомиссии о соответствии Украины Копенгагенским критериям членства в ЕС власти получат уже в течение этой недели или же в начале следующей.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
Рф приберегла высокоточные ракеты: какой украинский город может оказаться под их обстрелом
Россияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов Кутузова
"Вы ответите перед Богом за каждую могилу": в УПЦ МП обратились к Гундяеву
"Наши сердца разбиты": оборвалась жизнь знаменитого музыканта, который вдохновлял многих
Напомним, Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию...".
Как сообщала Politeka, "ВСУ поставят точку в этом вопросе": Арестович ответил путину, чем закончится его "щелкание орешков".
Также Politeka писала, что Подоляк сообщил, когда ВСУ наконец пойдут в масштабное контрнаступление: "Как только мы...".