Обнародовали даты, когда Европейский совет собирается обсуждать статус Украины в Евросоюзе.

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что Европейский совет собирается обсудить статус кандидата для Украины на саммите 23-24 июня.

По словам замглавы Офиса президента, сейчас идет процесс подготовки Еврокомиссией вывода о соответствии Украиной Копенгагенским критериям членства в Евросоюзе.

"Европейский совет отдельно отметил подготовку Европейской комиссией заключения о соответствии Украины Копенгагенским критериям членства в ЕС и сообщил, что предметная дискуссия о статусе кандидата для Украины будет проведена на следующем очередном заседании Европейского совета 23-24 июня текущего года, – рассказал Жовква.

Заключение Еврокомиссии о соответствии Украины Копенгагенским критериям членства в ЕС власти получат уже в течение этой недели или же в начале следующей.

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