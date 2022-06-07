Об этом, как сообщает Politeka.net в своем телеграм-канале пишет политический эксперт, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко.

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«Знаете, у меня иногда создаётся впечатление, что какая-то часть нашего населения страдает прогрессирующим слабоумием. Вот читаю у себя в комментариях, мол, зачем президент ездил в Лисичанск, Соледар и вообще на передовую. Мол, он туда приехал, а там потом может быть котёл. То есть в головах у этих людей есть прямая взаимосвязь между приездом Зеленского на фронт и возможным поражением на данном участке фронта. Но в этой логике Киев должен был пасть ещё в феврале или марте, потому что президент все время находился в столице. Но помимо других факторов, Киев устоял именно потому, что президент не побежал и стал символом сопротивления. Но с другой стороны, Мелитополь, Мариуполь, Херсон, Купянск были захвачены врагом, но Зеленский туда не приезжал. То есть получается, что логика поражения не работает.

На самом деле, очень хорошо, что Зеленский приезжал на фронт. Потому что лидер страны является объединявшим символом государства. Сегодня ВСУ имеют огромную автономию в принятии решений, но это не означает, что они могут существовать без гражданских элементов. Сама по себе такая постановка вопроса абсурдна. Ибо сегодня армия потребляет в месяц такие же ресурсы, которые тратились за год. Эти ресурсы берутся вследствие поддержки наших западных партнёров с которыми Зеленский ведёт постоянно тяжелейшие переговоры. Сегодня около 70% бюджета Украины формируется за счёт поддержки Запада. Если эта поддержка исчезнет, то армии не будет не только чем воевать, но и за что. Это же касается и тыла. Каково бойцу воевать зная, что мать-пенсионерка голодает? В 1918-1920 году Украинская держава не смогла себе обеспечить внешнюю поддержу в той мере, которая бы позволила устоять перед натиском многочисленных врагов. Это закончилось её крахом, хотя украинская армия храбро сражалась.

Наконец, во все времена лидер государства должен вдохновлять граждан. Все слои общества должны видеть, что лидер нации разделяет их страхи, горе, переживания, проблемы. Что он понимает суть происходящего на месте и потому адекватен при принятии решений. Потому Наполеон ел кашу из солдатской миски, а Черчилль приезжал на фронт, дабы убедиться, что все выглядит именно так, как пишут в рапортах генералы. В этом плане поездки Зеленского в Харьков, Лисичанск, Соледар абсолютно логичны и правильны.

Безусловно, Зеленский подвергал себя риску. По Лисичанску сегодня наносили ракетные удары. Но это риск оправданный. Когда солдаты видят, что глава государства готов рисковать жизнью, то и они готовы делать тоже самое. И уж тем более это адекватно в точке, где идут наиболее ожесточённые бои на фронте. Появление Зеленского несёт месседж: «Я верю и знаю, что все под контролем, я верю в наши силы, я верю конкретно каждому из вас. Ибо от каждого из вас зависит и моя безопасность». Этот безусловный акт доверия Зеленского к ВСУ разрушает дискурс, который двигают россияне, мол, у Зеленского такие противоречия с армией, что там чуть ли не бунт зреет. «Удобно раскачивать противостояние Зеленского и Залужного, — заявил директор московского Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. — Это классика военной пропаганды: вбрасывать информацию о наличии расколов в стане врага, независимо от того, насколько эти расколы реальны».

Так что это ещё и месседж россиянам: Клал я на вас и класть буду. У меня нет проблем с армией, потому я могу спокойно находиться на передовой линии в отличие от вашего бункерного деда.

И действительно, на фоне бункерного Путина, который месяцами сидит в каких-то подвалах и использует голограммы для коммуникации с внешним миром, Зеленский выглядит живым, естественным, смелым. Каким и должен быть лидер страны».

Напомним, у Дмитрия Медведева, сына которого могут выгнать из США, случилась истерика.

Также сообщалось, что оккупантам после провала приходится менять тактику в Черном море.

Кроме того Politeka.net писала, что авиация ВСУ громит оккупантов на Херсонщине и Николаевщине.