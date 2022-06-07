Как сообщает Politeka.net, подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ устроили "теплую встречу" оккупантам и уничтожили десятки солдат из элитного полка рф. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook, кроме того было опубликовано видео.
Оккупанты пытались перерезать на востоке страны важную трассу, а бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ вступили в бой. Этот бой начался в два часа ночи, когда к позициям десантников подошла враждебная диверсионно-разведывательная группа.
Наши ребята заметили диверсантов и огнем из автоматического стрелкового оружия заставили их отступить. Но рашисты не угомонились, и немного позже их пехота, усиленная бронетехникой, пошла в атаку.
В ходе боя, который длился 12 часов, воины ВСУ из гранатомета NLAW подожгли российскую БМД. В общей сложности было уничтожено около 50 человек личного состава 104-го так называемого "гвардейского" десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой псковской дивизии, которую в вооруженных силах рф считают элитной.
Встретившись в близком контактном стрелковом бою с украинскими десантниками, эта "полосатая элита" отступила, оставляя в лесополосе тела своих погибших.
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