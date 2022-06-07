Беларусь анонсировала проведение "мобилизационных учений" вблизи украинской границы. Сейчас армия Беларуси начала готовиться к переходу с мирного на военное время. Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на Минобороны РБ.
"Мероприятия проводятся в соответствии с Планом подготовки Вооруженных сил по назначению в 2021/2022 учебном году. Занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки", - говорится в сообщении.
Цель занятий - проведение комплекса тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями и органами военного управления.
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Стоит отметить, что в Беларуси вдоль украинской границы присутствуют российские военные с вооружениями: оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации.
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