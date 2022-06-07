Можно фактически отсечь российские группировки и снабжение рф будет затруднено, оккупанты окажутся практически в окружении.

Как сообщает Politeka.net, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов уверен, что освободить Херсон от российских оккупантов вполне реально. Об этом он рассказал в интервью Владимиру Полуеву на YouTube-канале "Украина 24".

Он пояснил, что никто в лоб штурмовать Херсон не будет, его достаточно взять в полукольце и прижать к Днепру. Также, если огневым контролем не давать снабжать эту группировку, она долго не выдержит.

"Плацдарм на реке Ингулец мы подготовили, чтобы наступать в направлении Новая Каховка для рассечения российской группировки на правом берегу Днепра на две части – северную и южную, Криворожскую и Херсонскую", – сказал Олег Жданов.



Благодаря этому можно фактически отсечь российские группировки. Олег Жданов добавил, что также снабжение рф будет затруднено, они окажутся практически в окружении. Останется лишь река Днепр, по которой можна попытаться сбежать, но это у оккупантов точно не выйдет - их просто уничтожат ВСУ.

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