Тогда можно будет говорить о начале формирования новой группировки войск ВСУ.

Как сообщает Politeka.net, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал, когда от Запада поступит то самое оружие, способное изменить правила игры на фронте. Об этом он рассказал в интервью Владимиру Полуеву на YouTube-канале "Украина 24".

Олег Жданов заявил, что если говорить о ленд-лизе, то он уже на подходе – еще неделя-другая и Украина начнет получать те самые необходимые партии вооружения. По некоторым данным, первые суда уже отшвартовываются в портах Польши и других европейских стран.

По его словам, как только помощь по ленд-лизу придет в Украину, тогда можно будет говорить о начале формирования новой группировки войск ВСУ для контрнаступления.

При этом Олег Жданов отметил, если говорить о грантовой помощи, которая идет в рамках конференции в Рамштайне или "антипутинской коалиции", то она в принципе поступает, но ее мало для контрнаступления. То есть та грантовая помощь, которая сегодня поступает, идет в принципе "с колес в бой".

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