Как сообщает Politeka.net, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов считает, что президент рф владимир путин собирается приложить максимум усилий, чтобы усадить Украину за стол переговоров. Об этом он рассказал в эфире Freedom.UA.

При этом эксперт предупредил о новой угрозе из-за этого на политическом и дипломатических фронтах.

"Стоит ожидать стратегическую паузу и стоит ожидать развязывания политической войны с россией. Мы уже первые задатки начинаем с вами пожинать. Путин включит все рычаги, все компроматы, которые у него есть, для того чтобы попытаться посадить нас за стол переговоров", – отметил Олег Жданов.

Он указала на то, что уже на Западе началась подниматься волна призывов от проплаченных Москвой политиков о том, что надо идти на компромиссы и решать все за столом дипломатии.

"На эти призывы нельзя поддаваться. Это говорит лишь о том, что россия выдохлась, и что ей нужна передышка для перегруппировки всех вооруженных сил и создания новых группировок для возобновления наступления", - предупредил Олег Жданов.

Напомним, ВСУ получит оружие, способное изменить правила игры на фронте, названы приблизительные сроки.

Также сообщалось, освободить Херсон от российских оккупантов реально, как ВСУ могут это сделать.

Также Politeka.net писала, что армию Лукашенко готовят к переходу с мирного на военное время.