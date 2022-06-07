Об этом в интервью Politeka Online рассказал военный эксперт Олег Жданов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он отметил, что на сегодняшний день президента рф владимира путина фактически изолировал директор ФСБ Николай Патрушев, которому некоторые прочат роль «преемника» нынешнего хозяина Кремля.

«Мне кажется, что путин особо не принимает участия в этом противостоянии. Он сам себя изолировал, плюс, я так думаю, что его добавил в изоляцию Патрушев. Он устроил так, что даже Кириенко – глава администрации путина – не мог попасть напрямую к путину, а доклады все принимал Патрушев и якобы передавал все путину», - рассказал Жданов.

Он сравнил эту ситуацию с тем, когда «король лежит на смертном одре, а его придворные решают, кто же будет его преемником».

Эксперт считает, что тот факт, что об этом противостоянии внутри Кремля узнали СМИ, говорит о неспособности путина подавлять эти конфликты.

По словам Жданова, среди противостоящих сил оказались Патрушев, министр обороны рф Сергей Шойгу и Рамзан Кадыров. Причем у последнего сейчас есть возможность поддержать любую силу, однако именно с Патрушевым он, по мнению эксперта, объединяться не будет.

«Потому что у ФСБ и кадыровцев всегда было противостояние и они воевали между собой. Вряд ли найдется компромисс, в котором они сойдутся вместе. Но если они найдут такой компромисс, то тогда этот сценарий транзита власти, озвученный Патрушевым, сработает на все сто процентов», - рассказал эксперт.

Жданов добавил, что по некоторым данным именно Патрушев был главным идеологом войны с Украиной.

«Скорее всего, он и уговорил путина на эту военную авантюру для того, чтобы создать условия для транзита власти. Он понимал, что путин сам просто не пойдет. Сейчас путину могут докладывать: «Смотрите, военные все провалили, мы увязли в затяжно войне. Надо срочно формировать новую вертикаль власти, усиливать ее и решать вопрос с войной», - рассказал эксперт.

В то же время он подчеркнул, что война в Украине будет продолжаться для того, чтобы постоянно отвлекать на себя внимание различных политических сил, сражающихся за власть в россии.

Напомним, Зеленский раскрыл единственный приемлемый для Украины вариант прекращения войны.

Как сообщала Politeka, эксперт назвал условие, из-за которого Лукашенко может напасть на Украину.

Также Politeka писала, что Борис Джонсон раскритиковал идею уступок путину.