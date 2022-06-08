Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.
Так, сообщается, что личный состав противника деморализован. По имеющейся информации, в подразделениях из состава 106-й и 76-й воздушно-десантных дивизий военнослужащих, которые отказались от дальнейшего участия в боевых действиях, возвращают из Луганской области на территорию рф.
Добавим, что в своем новом обращении к народу президент Украины Владимир Зеленский отметил, что уже более 31 тысяча российских военных погибли в Украине.
По словам Зеленского, за время с 24 февраля Россия платит за абсолютно бессмысленную войну против Украины почти по 300 жизней своих солдат ежедневно. И все равно наступит день, когда количество потерь даже для России пересечет границу допустимого.
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Напомним, советник главы ОП Михаил подоляк объяснил, действительно ли ВСУ "отдают" оккупантам территории.
Также напомним, что Арестович предупредил о тяжелой ситуации на фронте - неделя может стать переломной.
Также Politeka.net писала, что Борис Джонсон раскритиковал идею уступок путину.