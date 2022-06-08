За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 11 атак врага, уничтожено 3 танка, 5 артиллерийских систем, 2 боевые бронемашины, 13 единиц автомобильной техники и три склада с боеприпасами противника.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Так, сообщается, что личный состав противника деморализован. По имеющейся информации, в подразделениях из состава 106-й и 76-й воздушно-десантных дивизий военнослужащих, которые отказались от дальнейшего участия в боевых действиях, возвращают из Луганской области на территорию рф.

Добавим, что в своем новом обращении к народу президент Украины Владимир Зеленский отметил, что уже более 31 тысяча российских военных погибли в Украине.

По словам Зеленского, за время с 24 февраля Россия платит за абсолютно бессмысленную войну против Украины почти по 300 жизней своих солдат ежедневно. И все равно наступит день, когда количество потерь даже для России пересечет границу допустимого.

Напомним, советник главы ОП Михаил подоляк объяснил, действительно ли ВСУ "отдают" оккупантам территории.

Также напомним, что Арестович предупредил о тяжелой ситуации на фронте - неделя может стать переломной.

Также Politeka.net писала, что Борис Джонсон раскритиковал идею уступок путину.