Российские силы продолжали наступательные операции в нескольких местах на востоке Украины, но не добились подтвержденных успехов в наземных атаках.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает американский Институт по изучению войны (ISW).

Так аналиитики предполагают, что российские войска, вероятно, захватили большую часть Северодонецка. Также указывается, что оккупанты дополнительно передислоцировали войска к востоку от Бахмута, чтобы возобновить наступление с целью обеспечения доступа к автомагистралям к северо-востоку от Бахмута и создать угрозу украинским коммуникациям.

Кроме того, в ISW сообщили, что российские силы начали отвод войск с позиций в Запорожской области. Причин может быть несколько: либо для того, чтобы перевести поврежденные части в тыловые районы, либо для усиления российской обороны на северо-западе Херсонской области.

«ISW в настоящее время не может подтвердить местонахождение этих сил», - уточняют аналитики.

Также в сводке говорится о том, что российские силы, вероятно, пытаются усилить свои операции в районе Северодонецк-Лисичанск как из района Тошковка-Устиновка на юге, так и из района Купянска с северо-запада.

Аналитики также обращают внимание на то, что российские оккупационные власти продолжают сталкиваться с трудностями в подавлении украинского сопротивления и поиске сторонников партизан, несмотря на все более драконовские оккупационные меры и попытки подкупа украинских мирных жителей.

Напомним, оккупантов возвращают с Луганской области в россию.

Также сообщалось, что враг увеличил применение авиации и боится контрнаступления ВСУ.

Также Politeka.net писала, что Борис Джонсон раскритиковал идею уступок путину.