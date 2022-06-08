Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает американский Институт по изучению войны (ISW).
Так аналиитики предполагают, что российские войска, вероятно, захватили большую часть Северодонецка. Также указывается, что оккупанты дополнительно передислоцировали войска к востоку от Бахмута, чтобы возобновить наступление с целью обеспечения доступа к автомагистралям к северо-востоку от Бахмута и создать угрозу украинским коммуникациям.
Кроме того, в ISW сообщили, что российские силы начали отвод войск с позиций в Запорожской области. Причин может быть несколько: либо для того, чтобы перевести поврежденные части в тыловые районы, либо для усиления российской обороны на северо-западе Херсонской области.
«ISW в настоящее время не может подтвердить местонахождение этих сил», - уточняют аналитики.
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Также в сводке говорится о том, что российские силы, вероятно, пытаются усилить свои операции в районе Северодонецк-Лисичанск как из района Тошковка-Устиновка на юге, так и из района Купянска с северо-запада.
Аналитики также обращают внимание на то, что российские оккупационные власти продолжают сталкиваться с трудностями в подавлении украинского сопротивления и поиске сторонников партизан, несмотря на все более драконовские оккупационные меры и попытки подкупа украинских мирных жителей.
Напомним, оккупантов возвращают с Луганской области в россию.
Также сообщалось, что враг увеличил применение авиации и боится контрнаступления ВСУ.
Также Politeka.net писала, что Борис Джонсон раскритиковал идею уступок путину.