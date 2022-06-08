На сегодняшний день рф концентрирует свое наступление на центральном секторе Донбасса. Также украинские защитники продолжают отбивать атаки оккупантов на Северодонецком кармане по трем направлениям.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.
Так, россия продолжает пытаться атаковать в Северодонецке с трех направлений, хотя украинская оборона держится и маловероятно, что за последние 24 часа какая-то из сторон добилась значительных успехов.
В то время как рф концентрирует свое наступление на центральном секторе Донбасса, она продолжает обороняться на флангах. Украинские защитники недавно добились определенного успеха, контратакуя на юго-западе Херсонской области, включая восстановление позиций на восточном берегу реки Ингулец.
Поскольку фронт оккупированной зоны простирается более чем на 500 км, рф и Украина сталкиваются с схожими проблемами в поддержке линии обороны и одновременно в высвобождении боеспособных подразделений для наступательных действий.
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В оккупированной Херсонской области рф принудительно согласовывает свою администрацию с администрацией рф, вводя российский рубль как законное платежное средство и нанимая российских учителей для внедрения российской программы и языка в школах. Россия, скорее всего, будет утверждать об оккупации Херсона как свидетельство улучшения управления и уровня жизни украинского народа.
Напомним, что в Офисе президента уточнили, хватает ли людей и оружия.
Как сообщала Politeka, россияне начали отводить войска, названо направление.
Также Politeka писала, что враг увеличил применение авиации и боится контрнаступления.