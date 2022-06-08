Самой гарячей линией фронта сейчас является Донбасс, а фронт оккупированной зоны простирается более чем на 500 км.

На сегодняшний день рф концентрирует свое наступление на центральном секторе Донбасса. Также украинские защитники продолжают отбивать атаки оккупантов на Северодонецком кармане по трем направлениям.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Так, россия продолжает пытаться атаковать в Северодонецке с трех направлений, хотя украинская оборона держится и маловероятно, что за последние 24 часа какая-то из сторон добилась значительных успехов.

В то время как рф концентрирует свое наступление на центральном секторе Донбасса, она продолжает обороняться на флангах. Украинские защитники недавно добились определенного успеха, контратакуя на юго-западе Херсонской области, включая восстановление позиций на восточном берегу реки Ингулец.

Поскольку фронт оккупированной зоны простирается более чем на 500 км, рф и Украина сталкиваются с схожими проблемами в поддержке линии обороны и одновременно в высвобождении боеспособных подразделений для наступательных действий.

В оккупированной Херсонской области рф принудительно согласовывает свою администрацию с администрацией рф, вводя российский рубль как законное платежное средство и нанимая российских учителей для внедрения российской программы и языка в школах. Россия, скорее всего, будет утверждать об оккупации Херсона как свидетельство улучшения управления и уровня жизни украинского народа.

Напомним, что в Офисе президента уточнили, хватает ли людей и оружия.

Как сообщала Politeka, россияне начали отводить войска, названо направление.

Также Politeka писала, что враг увеличил применение авиации и боится контрнаступления.