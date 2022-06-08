В россии растут жалобы на жестокое обращение и отсутствие подготовки среди российских боевых частей. Кроме того усиливается напряжение среди гражданского населения россии. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

оккупанты, российская армия

Сообщается, что усилия Кремля по цензуре информации о погибших военнослужащих и продолжающаяся принудительная мобилизация в "ДНР" и "ЛНР" обостряют напряженность внутри страны и противодействие войне в россии. Терпение неминуемо лопнет у россиян.

Потому Кремль будет принимать новые меры, чтобы избежать внутренних жалоб россиян. В большинстве своем они возникают на жестокое обращение и недостаточную подготовку солдат. Так, Министр обороны россии сергей шойгу заявил, что призывники летом будут учиться оказывать первую медицинскую помощь на поле боя.

оккупанты, российские солдаты, российские войска

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В Институте считают, что российские военные вряд ли будут должным образом обучать и снаряжать русских солдат, устремившихся на фронт на замену. Солдаты просили военное командование отвести истощенных военных на вспомогательные задачи подальше от столкновения. Однако все усилия были тщетны.

Напомним, что в Офисе президента уточнили, хватает ли людей и оружия.

Как сообщала Politeka, россияне начали отводить войска, названо направление.

Также Politeka писала, что враг увеличил применение авиации и боится контрнаступления.