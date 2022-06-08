За первый квартал 2022 года из россии выехало вдвое больше людей, чем за тот же период 2021 года



За первый квартал из россии выехало вдвое больше людей, чем за тот же период прошлого года. Едут все, кроме таджикистанцев. Об этом пишет Телеграм-канал «Псковской губернии».



По данным Росстата, за первый квартал 2022 года из россии уехало вдвое больше людей, чем за тот же период 2021 года. За три месяца из страны выехали 205 тысяч человек, а в прошлом году это количество составляло 100 тысяч человек. Количество въезжающих в россию не изменилось.

Растет количество людей, покидающих россию

Также "Псковская губерния" обнародовала данные о миграционном приросте и снижении. Из россии выезжают жители всех государств, которые являются или были полноправными или ассоциированными членами СНГ, кроме Таджикистана. Хотя и оттуда миграционный прирост заметно снизился против прошлого года.

Напомним, российская армия несет катастрофические потери в Украине.

Также сообщалось, что российских оккупантов под Киевом сожгли вместе с награбленным.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупантов возвращают из Луганской области в Россию.