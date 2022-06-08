В сообщениях могут быть призывы сдать оружие, сдаться в плен. В противном случае бойцам и их семьям угрожают.

Российские спецслужбы рассылают украинским защитникам сообщения с угрозами. Они пытаются всеми способами запугать бойцов ВСУ и снизить боевой дух в подразделениях. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Военным пишут о том, что их семьи якобы могут стать целями ракетных ударов. Чтобы этого "предотвратить", оккупанты предлагают отказаться от службы в украинской армии.

Угрозы усиливаются разными данными о бойцах Вооруженных сил Украины. Это могут быть код налогоплательщика, адрес проживания, место регистрации, данные о составе семьи. При этом информация часто устаревшая или вообще не соответствует действительности. Сообщения приходят через SMS, а также через разные мобильные мессенджеры.

Данная психологическая атака никоим образом не подкрепляется действиями со стороны врага, поэтому может расцениваться как пустые угрозы.

Напомним, что в Офисе президента уточнили, хватает ли людей и оружия.

Как сообщала Politeka, россияне начали отводить войска, названо направление.

Также Politeka писала, что враг увеличил применение авиации и боится контрнаступления.