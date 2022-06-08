Если из сложившейся ситуации в рф извлечь самого путина, то "все посыплется", как карточный домик.

Как сообщает Politeka.net, юрист, адвокат и российский политик Марк Фейгин уверен, что в будущем рф ждет бунт и дворцовый переворот. Такой комментарий он дал в интервью ТСН и назвал причины, которые подтолкнут россиян к бунту.

Марк Фейгин считает, что к бунту россиян может вынудить ситуация на фронте, усиленная санкциями и давлением Запада, противостоянием всему миру. Ведь жить в таких условиях в 21 веке в столь огромной стране невозможно. По его мнению, в россии могут повториться события февраля 1917 года – когда всеобщая забастовка переросла в массовые восстания.

"Я верю в бунт. Бунт – это не революция, потому что он политически не направлен. И – дворцовый переворот, который будет использовать этот бунт для решения своих задач", – пояснил политик.

Он считает, если из сложившейся ситуации в рф извлечь самого путина, то "все посыплется", как карточный домик.

"Он – персональный путин, а есть будто бы коллективный путин. Но одно без другого не существует – вот в чем проблема. Коллективный Путин – это окружение самого путина. Кто, Медведев что-ли? Патрушев? Дочь путина Екатерина Тихонова? Поэтому на самом деле по большому счету ситуация уже безнадежна. Потому что вытаскиваем путина и все сыпется", – резюмировал Марк Фейгин.

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